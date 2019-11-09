Ювентус – Милан: прогноз букмекеров на центральный матч 12 тура Серии А

10 ноября туринский "Ювентус" сыграет с "Миланом" в центральном матче 12 тура чемпионата Италии. Букмекеры уже оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Ювентус – Милан. Прогноз букмекеров

"Старая синьора" смогла набрать за 11 туров 29 очков, одержав девять побед и две ничьи с общим счетом 19: 9. Подопечные Маурицио Сарре удерживают за собой первое место, но отрыв от миланского "Интера" составляет всего один балл. В нынешнем сезоне команда не терпела поражений, что, конечно же, радует болельщиков "Ювентуса". Также клуб ведет борьбу на два фронта, выступая еще и в Лиге чемпионов. В четвертом туре группового раунда туринский клуб в минувшую среду обыграл на выезде московский "Локомотив" со счетом 2:1.

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"Милан" располагается на одиннадцатом месте с тринадцатью очками в активе – четыре победы, ничья и шесть поражений. Команда в ужасной форме, поскольку в пяти из восьми последних поединков уступила. "Милан" же в еврокубках не выступает, поэтому "черные дьяволы" будут выглядеть свежее. В последний раз "Милан" обыгрывал "старую синьору" в Турине еще в 2011 году, победный гол тогда забил Дженнаро Гаттузо.

Матч "Ювентус" – "Милан" состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи – в 21:45.

В предстоящем матче букмекеры практически уверены в победе "Ювентуса", коэффициент на победу которого равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 8,7, а ничья – в 4,9.

Прогноз PariMatch

У них коэффициент на победу "Милана" 8,2. На то, что "Ювентус" победит" – 1,41. Ничейный результат оценен в 4,8.

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Что касается голов, то у них на азиатском тотале "более 2,75" стоит коэффициент 2,02. На индивидуальный тотал "Ювентусу" "больше 1,5" можно поставить с коэффициентом 1,55.

Прогноз Favorit

Их эксперты прогнозируют победу "Ювентуса" с коэффициентом 1,4. Победа "Милана" – 7,9. Ничья – 4,7.

По количеству голов, то в матче их может быть два или три. Так, "тотал матча больше 2,5" оценен в 1,8, а "тотал матча "меньше 2,5" – 2,03.