Ювентус – Милан: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Италии

"Милан" ведет отчаянную борьбу, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. "Россонери" пока на четвертом месте, которое им гарантирует еврокубки, однако миланцам не стоит терять очки. В то же время "Ювентус" уверенно шагает к чемпионству и ждет вручения трофея. Букмекеры оценили шансы команд в очном противостоянии.

"Милан" находится в плохой форме. Подопечные Дженнаро Гаттузо не выиграли в трех последних матчах. В то же время "Юве" после осечки в игре с "Дженоа" одержал две уверенные победы и мыслями готовится к противостоянию в Лиге чемпионов против "Аякса".

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"Ювентус", если одержит победу, то вполне вероятно, что отпразднует чемпионство. На успех "Старой Синьоры" коэффициент 1,70. Однако туринцам надо также надеяться на осечку "Наполи". Ничейный результат в матче букмекеры оценили коэффициентом 3,60. На выездную победу подопечных Гаттузо – 5,30.

Фаворит Спорт

На данный момент в "Ювентуса" шестеро травмированных футболистов. Возможно, перед игрой Лиги чемпионов с "Аяксом" туринцы попытаются сэкономить силы, что позволит "Милану" рассчитывать на очки. На успех "россонери" коэффициент 5,50. Ничья – 3,60. Для "Ювентуса" победить в этом сезоне не составляет проблемы и на очередной успех коэффициент 1,73.

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Последняя победа "Милана" в Турине в рамках Серии А датирована 5 марта 2011. Тогда единственный гол в матче забил нынешний наставник "Милана" Гаттузо. В том сезоне "россонери" стали чемпионами, а "Ювентус" финишировал только на 7 позиции. На то, что "Милан" прервет неудачную серию коэффициент 5,45. Ничейный результат – 3,60. Победа "Юве" – 1,78.

Матч 31–го тура Серии А состоится в субботу, 6 апреля. Начало игры в 19:00.