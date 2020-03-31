"Ювентус" намерен продать Криштиану Роналду – известна причина

"Ювентус" может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба в результате пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Il Messaggero.

Читайте также "Аякс" разорвал контракт с футболистом, который почти 3 года провел в коме

Туринский клуб вряд ли сможет выплачивать португальскому форварду зарплату в прежнем объеме (31 млн евро в год) после возобновления чемпионата Италии. Поэтому "Юве" готов рассмотреть предложения от 70 млн евро.

35-летний футболист согласился сократить свою заработную плату, чтобы помочь сбалансировать финансы клуба и обеспечить "Ювентусу" возможность платить своим сотрудникам во время глобальной пандемии.

Криштиану – один из нескольких членов команды, подписавших соглашение, вместе с менеджером Маурицио Сарри. Они согласились на сокращение зарплаты на 4 месяца (март, апрель, май и июнь), что должно сэкономить клубу около 80 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.

Криштиану перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" летом 2018 года. Тогда его трансфер обошелся "старой синьоре" в 117 млн евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 31 матч во всех турнирах и забил 25 голов.

На данный момент все футбольные турниры в Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. "Юве" пошел на вынужденную паузу лидером.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.