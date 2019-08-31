Ювентус – Наполи: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

Центральный матч второго тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Наполи" состоится 31-го августа. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии сезона 2019/2020 транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и можно будет посмотреть игру "Ювентус" – "Наполи".

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Начало трансляции центрального матча второго тура Серии А в 21:40. Поединок "Ювентус" – "Наполи" начнется в 21:45.

Смотреть онлайн "Ювентус" – "Наполи" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также ообзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

В первом туре Серии А "Ювентус" на выезде минимально победил "Парму". В свою очередь неаполитанцы в феерической игре одолели "Фиорентину".