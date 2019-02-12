"Ювентус" объявил о подписании звездного полузащитника "Арсенала"

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Аарон Рэмзи
Аарон Рэмзи / Readfootball

Итальянский "Ювентус" объявил о подписании соглашения с валлийским полузащитником "Арсенала" Аароном Рэмзи.

Полузащитник перейдет в "Ювентус" 1 июля 2019 года на правах свободного агента. Однако, как сообщается на официальном сайте туринского клуба, "Ювентус" "получит дополнительные расходы в размере 3,7 миллиона евро, которые будут выплачены в течение 10 июля 2019 года". За что именно заплатит клуб – не указывается. Вероятно это бонус Ремзи за подписание контракта.

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Соглашение игрока с "Ювентусом" будет действовать четыре года – до 30 июня 2023 года.

Сколько будет получать 28-летний полузащитник – не сообщается. По данным BBC, его зарплата составит 400 тысяч  фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым британским футболистом (рекорд принадлежит еще одному валлийцу Гарету Бэйлу, который получает в мадридском "Реале" 350 тысяч фунтов в неделю). Однако итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что Рэмзи в новом клубе будет получать значительно меньше – всего 118 тысяч фунтов в неделю.

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Стоит напомнить, что первым клубом Рэмзи был "Кардифф", за который он дебютировал в 2007 году. В 2008 году он стал игроком лондонского "Арсенала". За исключением аренды в "Ноттингем Форест" и "Кардифф" в 2010 и 2011 годах, Ремзи почти всю карьеру провел в "Арсенале", за который сыграл более 250 матчей. С 2008 года – игрок национальной сборной Уэльса, с которой доходил до полуфинала Евро-2016.

Для "Ювентуса" Аарон Рэмзи станет третьим валлийцем, который выступал за клуб. До него за "Старую сеньору" играли Джон Чарльз и Иян Раш.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы Арсенал Ювентус
Источник: 24 Канал
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