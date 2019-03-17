"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне: видео

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"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне
"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне / twitter.com/juventusfc

Туринский "Ювентус" потерпел первое поражение в рамках чемпионата Италии – Серии А. Лидеры лиги проиграли "Дженоа".

Дженоа – Ювентус 2:0
Голі: Стураро, 72, Пандев, 81

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Билеты на матч 28 тура были распроданы очень быстро. Однако после новости о том, что нападающий гостей Криштиану Роналду не включен в состав туринцев на игру, по информации Corriere della Sera, некоторые болельщики начали звонить в офис "Дженоа" с просьбой вернуть деньги за билеты.

Однако болельщики "Дженоа" могут и радоваться отсутствии Роналду. Без него "Ювентус" не сумел добиться положительного результата и впервые потерпел поражение. Отсутствие португальской звезды дало о себе знать уже в первом тайме. Гости не нанесли ни одного удара по воротам генуэзцев.

А после перерыва "Дженоа" вообще шокировала "Старую синьору", забив два гола. Сначала Стураро пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот Маттиа Перина, который заменял Войцеха Щенсны. Через несколько минут Пандев удвоил преимущество хозяев.

Таким образом 2:0 "Дженоа" "опустила" на землю игроков "Ювентуса", которые были окрыленными уверенной победой в Лиге чемпионов над "Атлетико". Однако поражение никак не повлияет на турнирную ситуацию. Туринцы выигрывают у "Наполи" 18 очков, хотя неаполитанцы еще не сыграли свой матч 28-го тура. "Дженоа" находится на 12 месте.

Дженоа – Ювентус – видеообзор матча

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Теги: Спорт Ювентус Футбол
Источник: 24 Канал
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