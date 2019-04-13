"Ювентус" сенсационно опозорился в Серии А и упустил чемпионство: видео
Туринский "Ювентус" в рамках 32 тура чемпионата Италии потерпел выездное поражение от СПАЛ со счетом 1:2.
СПАЛ – Ювентус 2:1
Голы: Бонифаци, 49, Флоккари, 74 – Кин, 30
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"Ювентусу" достаточно было сыграть вничью, чтобы за 6 туров до конца сезона стать чемпионом Италии. Туринцы выставили в этой встрече самый молодой состав для матчей за "скудетто" за 21 год.
На 30-й минуте Мойзе Кин переиграл голкипера, направив мяч в нижний левый угол ворот. Но в начале второго тайма Кевин Бонифаци замкнул с углового передачу и сравнял счет.
Когда казалось, что "Ювентус" дожмет оппонента, свое слово сказал форвард СПАЛ Сержио Флоккари, который на 74 минуте выцарапал победу для своей команды благодаря точному удару с близкого расстояния.
После этой победы СПАЛ набрал 35 очков и поднялся на 13 место, "Ювентус" остался на первой строчке. Уже 14 апреля туринцы могут стать чемпионами Италии, при условии, что "Наполи" не сможет победить "Кьево".
Видеообзор матча СПАЛ – Ювентус