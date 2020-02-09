"Ювентус" сенсационно проиграл "Вероне" несмотря на новый рекорд Роналду: видео

Туринский "Ювентус" потерпел третье поражение в сезоне в чемпионате Италии. На выезде туринцы уступили "Вероне".

Верона – Ювентус 2:1

Голы: Борини, 76, Паццини, 86 (пен) – Роналду, 65

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На 65 минуте поединка именно "Ювентус" открыл счет в игре. Гол на свой счет записал Криштиану Роналду.

35-летний португалец продлил свою голевую серию в чемпионате Италии до 10 матчей, в которых он забил 15 мячей.

Всего Роналду забил 20 голов в турнире и идет на втором месте в списке бомбардиров.

Однако хозяева поля, несмотря на пропущенный гол, оружие не сложили. Сначала на 76 минуте счет на табло выровнял Борини.

А на 86 минуте точным ударом с пенальти гостей шокировал Паццини. Таким образом, "Верона" неожиданно вырвала победу.

Поражением "Ювентуса" может воспользоваться главный преследователь туринцев – "Интер". 9-го февраля "нерроадзури" в дерби будут противостоять "Милану".

Победа позволит "Интеру" сравниться с "Ювентусом" по набранным очкам.

Верона – Ювентус видеообзор матча