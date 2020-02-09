24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Ювентус" сенсационно проиграл "Вероне" несмотря на новый рекорд Роналду: видео

45 Читати новину українською
"Ювентус" сенсационно проиграл "Вероне" / twitter.com/HellasVeronaFC

Туринский "Ювентус" потерпел третье поражение в сезоне в чемпионате Италии. На выезде туринцы уступили "Вероне".

Верона – Ювентус 2:1

Голы: Борини, 76, Паццини, 86 (пен) – Роналду, 65

Рекомендуем: Криштиану Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров

На 65 минуте поединка именно "Ювентус" открыл счет в игре. Гол на свой счет записал Криштиану Роналду.

35-летний португалец продлил свою голевую серию в чемпионате Италии до 10 матчей, в которых он забил 15 мячей.

Всего Роналду забил 20 голов в турнире и идет на втором месте в списке бомбардиров.

Однако хозяева поля, несмотря на пропущенный гол, оружие не сложили. Сначала на 76 минуте счет на табло выровнял Борини.

А на 86 минуте точным ударом с пенальти гостей шокировал Паццини. Таким образом, "Верона" неожиданно вырвала победу.

Поражением "Ювентуса" может воспользоваться главный преследователь туринцев – "Интер". 9-го февраля "нерроадзури" в дерби будут противостоять "Милану".

Победа позволит "Интеру" сравниться с "Ювентусом" по набранным очкам.

Верона – Ювентус видеообзор матча

 

Когда и где смотреть Оскар-2020: дата и время проведения кинопремии
сегодня
2794
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:05 Бех-Романчук блестяще выиграла золото на турнире в Польше, обновив рекорд
Юрій Семенюк 23
сегодня 08:40 20-летний швед Дюплантис побил "вечный" рекорд Бубки в прыжках с шестом: видео
Вісент Луїс 497
8 февраля 15:53 Игроки не реализовали девять пенальти подряд в игре за Суперкубок Японии – видео
Ігор Саджениця 156
8 февраля 10:10 Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпионского боя, который пройдет в Киеве
Андрій Тудовші 180
7 февраля 19:46 Украинский тренер, работающий в эпицентре коронавируса Ухане, рассказал о ситуации в городе
Юрій Семенюк 344
Новости
Больше новостей
Залиште відгук