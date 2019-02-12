Южная Корея и КНДР планируют подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2032

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КНДР и Южная Корея могут подать совместную заявку на Олимпиаду 2032
КНДР и Южная Корея могут подать совместную заявку на Олимпиаду 2032 / Yahoo Movies UK

Южная Корея может подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года с КНДР. Таким образом официальный Сеул надеется "изменить судьбу Корейского полуострова".

По сообщению The Guardian, официально объявление о подаче совместной заявки обе страны сделают на встрече Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне в пятницу, 15 февраля.

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Южнокорейский олимпийский комитет избрал Сеул, ранее принимавший Игры, в конкуренции с Южным портовым городом Пусаном. При этом пока неизвестно, какой именно город из КНДР сможет принимать игры. Вполне вероятно, что это будет Пхеньян, который имеет необходимую инфраструктуру.

Однако на самих Олимпийских играх обе Кореи не планируют останавливаться. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который выступает за взаимодействие с режимом в Пхеньяне, также предложил двум странам принять участие в совместном проведении чемпионата мира по футболу 2030 года. Страны также планируют отправить совместные сборные команды на Олимпиаду 2020 года в Токио.

Решение о привлечении Северной Кореи к участию в тендере показывает теплые дипломатические отношения между соседями через год после того, как Северная Корея отправила спортсменов и официальных лиц на зимние Олимпийские игры в южнокорейский город Пхьончхан.

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Теги: Спорт Южная Корея КНДР
Источник: 24 Канал
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