К матчу с "Брюгге" готовятся все, кроме Попова и Дуелунда, – Хацкевич

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / shakhtar.com

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге" второй матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич перед матчем с "Брюгге" рассказал о состоянии игроков.

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Не готовятся к поединку Денис Попов и Миккель Дуелунд. Первый получил микротравмы в матче за дубль, а второй продолжает восстановление.

У нас есть хороший выбор нападающих – Беседин, Соль, Родригес. Есть различные тактические варианты. Завтра решим, как именно играть. Да, нам нужно забивать, но и о защите не стоит забывать. Сразу после матча против "Шахтера" переключились уже на "Брюгге". За короткий промежуток времени нас ждет шестой поединок. Нужно демонстрировать характер и силу воли. Придется играть "через не могу",
передает слова Хацкевича dynamo.kiev.ua.

Также Александр Хацкевич прокомментировал слухи о Николае Шапаренко, которого связывали с "Зарей". По его словам, он остается игроком первой команды и готовится к матчу с "Брюгге".

Напомним, киевляне во вторник, 13 августа, сыграют ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Брюгге" (первый матч 0:1). Начало встречи – в 20:30.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Динамо Лига чемпионов
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