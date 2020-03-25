Кабинет Министров ликвидировал Государственное агентство спорта
Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственное агентство спорта. А также Государственное агентство молодежи и гражданского общества.
Кабинет министров Украины создал ликвидационные комиссии для ликвидации этих двух агентств, а возглавил их Юрий Музыка.
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- 4 декабря 2019 года Кабмин создал семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта. Среди них Госагентство спорта.
- 17 февраля 2020 года возглавил новосозданное агентство президент федерации каратэ Сергей Левчук.
- Само агентство должно было заниматься воплощением государственной политики. Для этого Министерство культуры, молодежи и спорта должно было передать в подчинение все государственные предприятия, которые связаны со спортивной деятельностью.
- Однако 4 марта был избран новый состав Кабмина. В нем Министерство молодежи и спорта возглавил Вадим Гутцайт.
- И через месяц после начала работы Госагентства спорта, 18 марта Кабмин уволил Сергея Левчука.
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