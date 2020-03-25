24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Кабинет Министров ликвидировал Государственное агентство спорта

- Читати новину українською

Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственное агентство спорта. А также Государственное агентство молодежи и гражданского общества.

Кабинет министров Украины создал ликвидационные комиссии для ликвидации этих двух агентств, а возглавил их Юрий Музыка.

К слову Правительство Шмыгаля зарегистрировало первый законопроект: хотят пересмотреть госбюджет

  • 4 декабря 2019 года Кабмин создал семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта. Среди них Госагентство спорта.
  • 17 февраля 2020 года возглавил новосозданное агентство президент федерации каратэ Сергей Левчук.
  • Само агентство должно было заниматься воплощением государственной политики. Для этого Министерство культуры, молодежи и спорта должно было передать в подчинение все государственные предприятия, которые связаны со спортивной деятельностью.
  • Однако 4 марта был избран новый состав Кабмина. В нем Министерство молодежи и спорта возглавил Вадим Гутцайт.
  • И через месяц после начала работы Госагентства спорта, 18 марта Кабмин уволил Сергея Левчука.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Правительство продлило карантин до 24 апреля
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 14:05 Ровно 14 лет назад Шевченко забил свой последний гол за "Милан" в Италии – видео
Софія Кулай
22 марта 10:36 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
24 марта 22:30 Без зала и гантелей: тренировки для ног, которые можно повторить дома
Катерина Козачинська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук