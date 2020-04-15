Кабмин сегодня может разрешить спортсменам тренироваться в спортзалах во время карантина

Кабинет Министров Украины 15 апреля рассмотрит изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

В постановлении говорится о предоставлении спортсменам национальных сборных возможности тренироваться, начиная с 16 апреля. Об этом в Facebook заявил народный депутат Жан Беленюк.

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У меня для вас хорошая новость. 15 апреля Кабмин рассмотрит вопрос о возможности проведения тренировок в надлежащих условиях для спортсменов национальных команд в олимпийских, паралимпийских и неолимпийских видах спорта. Я надеюсь, что это решение будет поддержано, так как спортсменам очень важно бегать, ездить на велосипедах, тренироваться в спортзалах. Все понимают, что спортсменам нужно тренироваться в специальных местах,

– сказал Беленюк.

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