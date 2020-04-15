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Кабмин сегодня может разрешить спортсменам тренироваться в спортзалах во время карантина

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Жан Беленюк / Getty Images

Кабинет Министров Украины 15 апреля рассмотрит изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

В постановлении говорится о предоставлении спортсменам национальных сборных возможности тренироваться, начиная с 16 апреля. Об этом в Facebook заявил народный депутат Жан Беленюк.

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У меня для вас хорошая новость. 15 апреля Кабмин рассмотрит вопрос о возможности проведения тренировок в надлежащих условиях для спортсменов национальных команд в олимпийских, паралимпийских и неолимпийских видах спорта. Я надеюсь, что это решение будет поддержано, так как спортсменам очень важно бегать, ездить на велосипедах, тренироваться в спортзалах. Все понимают, что спортсменам нужно тренироваться в специальных местах,
– сказал Беленюк.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 241 случай;
  • Волынская область — 100 случаев;
  • Днепропетровская область — 74 случая;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 130 случаев;
  • Закарпатская область — 110 случаев;
  • Запорожская область — 99 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 356 случаев;
  • Кировоградская область — 192 случая;
  • г. Киев — 612 случаев;
  • Киевская область — 230 случаев;
  • Львовская область — 152 случая;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 14 случаев;
  • Одесская область — 70 случаев;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область — 173 случая;
  • Сумская область — 77 случаев;
  • Тернопольская область — 287 случаев;
  • Харьковская область — 25 случаев;
  • Херсонская область — 41 случай;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черновицкая область — 589 случаев;
  • Черкасская область — 105 случаев;
  • Черниговская область — 10 случаев.


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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Кабинет Министров Украины Жан Беленюк Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости Спорта Спорт
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