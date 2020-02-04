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Кадар имеет предложение от российского клуба, поэтому устроил ссору в "Динамо", – журналист

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Тамаш Кадар / fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал детали перевода Тамаша Кадара в молодежную команду "Динамо". Инцидент произошел на теоретическом занятии.

Цыганык на ютуб-канале Footballhub рассказал, что венгерский защитник эмоционально высказался в адрес главного тренера Алексея Михайличенко, о чем ранее сообщали СМИ.

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Игорь Цыганык рассказал, что Кадару сделали замечание во время теоретического занятия, после чего защитник завелся. Он начал кричать, однако не лично в адрес Михайличенко.

После этого наставник "Динамо" решил перевести Кадара в молодежную команду.

Цыганык рассказал, что на поведение Кадара могло повлиять предложение от российского "Динамо".

Якобы таким образом трансферная цена на Кадара упадет и российскому клубу удастся приобрести венгра за меньшую цену.

  • Тамаш Кадар присоединился к "Динамо" в феврале 2017-го года. Его контракт с киевлянами действует до 2023 года.
  • По данным специализированного портала Transfermarkt, цена венгерского футболиста составляет 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне Кадар провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Трансферы Динамо
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