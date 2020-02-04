Кадар имеет предложение от российского клуба, поэтому устроил ссору в "Динамо", – журналист
Журналист Игорь Цыганык рассказал детали перевода Тамаша Кадара в молодежную команду "Динамо". Инцидент произошел на теоретическом занятии.
Цыганык на ютуб-канале Footballhub рассказал, что венгерский защитник эмоционально высказался в адрес главного тренера Алексея Михайличенко, о чем ранее сообщали СМИ.
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Игорь Цыганык рассказал, что Кадару сделали замечание во время теоретического занятия, после чего защитник завелся. Он начал кричать, однако не лично в адрес Михайличенко.
После этого наставник "Динамо" решил перевести Кадара в молодежную команду.
Цыганык рассказал, что на поведение Кадара могло повлиять предложение от российского "Динамо".
Якобы таким образом трансферная цена на Кадара упадет и российскому клубу удастся приобрести венгра за меньшую цену.
- Тамаш Кадар присоединился к "Динамо" в феврале 2017-го года. Его контракт с киевлянами действует до 2023 года.
- По данным специализированного портала Transfermarkt, цена венгерского футболиста составляет 4 миллиона евро.
- В этом сезоне Кадар провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах.