Кадар имеет предложение от российского клуба, поэтому устроил ссору в "Динамо", – журналист

Журналист Игорь Цыганык рассказал детали перевода Тамаша Кадара в молодежную команду "Динамо". Инцидент произошел на теоретическом занятии.

Цыганык на ютуб-канале Footballhub рассказал, что венгерский защитник эмоционально высказался в адрес главного тренера Алексея Михайличенко, о чем ранее сообщали СМИ.

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Игорь Цыганык рассказал, что Кадару сделали замечание во время теоретического занятия, после чего защитник завелся. Он начал кричать, однако не лично в адрес Михайличенко.

После этого наставник "Динамо" решил перевести Кадара в молодежную команду.

Цыганык рассказал, что на поведение Кадара могло повлиять предложение от российского "Динамо".

Якобы таким образом трансферная цена на Кадара упадет и российскому клубу удастся приобрести венгра за меньшую цену.