Кадар о переходе из "Динамо": Наконец эта эра закончилась в моей жизни

Бывший футболист "Динамо" Тамаш Кадар прокомментировал конфликт с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко. Венгр покинул "Динамо" 28 февраля, перейдя в китайский клуб "Шаньдун Лунэн".

Как известно, во время зимних сборов в лагере "Динамо" произошел конфликт. По информации СМИ, Кадар якобы эмоционально высказался не в адрес Михайличенко.

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Венгру сделали замечание во время теоретического занятия, после чего защитник завелся.

После этого Кадара перевели в другую команду. Зато в СМИ появилась информация, что Кадар якобы спланировал конфликт, чтобы покинуть "Динамо".

Футболист опровергает эту информацию. "Это неправда, что я создал этот конфликт, чтобы продвинуть переговоры о моем трансфере. Но только после этого эта тема была на повестке дня", – цитирует Кадара Tribuna.com со ссылкой на csakfoci.hu.

Я принял это наказание, но никто не может сказать, что я не хотел поговорить с тренером после того, что произошло. К сожалению, это было упущено. Если бы не поступило предложение из Китая, я до сих пор бы тренировался со второй командой. Я не чувствую, что это было унизительно. Думаю, они хотели показать, что в команде никому не будут делать исключений,

– заявил венгр.

Тамаш убежден, что это нормально, когда футболист переходит в другой клуб ради нового опыта. "Это должно было произойти сейчас", – сказал защитник.

За последние три года я обогатился множеством хороших и плохих воспоминаний. Я горжусь тем, что стал двукратным обладателем Суперкубка Украины. Эта эра наконец закончилась в моей жизни, стараюсь сохранить положительные воспоминания,

– резюмировал Кадар.

Что известно о Кадаре?

Футболист присоединился к "Динамо" в феврале 2017 года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.