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Внезапно умер бразильский футболист Кайо Силва

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Кайо Силва умер – причина смерти футболиста, краткая биография
Кайо Силва / twitter.com/JEsportee

В Бразилии неожиданно умер игрок футбольного клуба "Индепендьенте" Кайо Силва. Футболист умер в бразильском городе Сан-Паулу.

Как сообщает The Sun, футболист "Индепендьенте" погиб от удара током во время игры с воздушным змеем.

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По информации СМИ, змей 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач и спортсмен получил смертельный удар током.

Клуб выразил соболезнования родственникам в связи со смертью игрока и назвал произошедшее "ужасным инцидентом".

Силва выступал за "Индепендьенте" – клуб четвертого дивизиона чемпионата Бразилии.

Футболист играл на позиции левого защитника. В 22 матчах Кайо Силва отличился 6 забитыми мячами.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Потери
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