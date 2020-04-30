Внезапно умер бразильский футболист Кайо Силва
В Бразилии неожиданно умер игрок футбольного клуба "Индепендьенте" Кайо Силва. Футболист умер в бразильском городе Сан-Паулу.
Как сообщает The Sun, футболист "Индепендьенте" погиб от удара током во время игры с воздушным змеем.
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По информации СМИ, змей 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач и спортсмен получил смертельный удар током.
Клуб выразил соболезнования родственникам в связи со смертью игрока и назвал произошедшее "ужасным инцидентом".
Силва выступал за "Индепендьенте" – клуб четвертого дивизиона чемпионата Бразилии.
Футболист играл на позиции левого защитника. В 22 матчах Кайо Силва отличился 6 забитыми мячами.
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