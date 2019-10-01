Как 18-летняя Магучих стала вице-чемпионкой мира: видео исторического прыжка

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото из открытых источников

18-летняя украинка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

Наша прыгунья преодолела отметку в 2,04 метра с третьей попытки, что является мировым рекордом в возрастной категории до 20 лет.

Как это было: 18-летняя украинка Магучих с мировым рекордом завоевала серебро чемпионата мира

Смотрите видео "серебряного" прыжка Ярославы Магучих на чемпионате мира по легкой атлетике

Эта медаль стала первой для Украины на нынешнем мировом первенстве. Ранее Ирина Климец финишировала пятой в соревнованиях по метанию молота, а Елена Собчук в спортивной ходьбе на 50 километров заняла четвертое место.

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Теги: Спорт легкая атлетика Новости Спорта
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