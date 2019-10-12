Как болельщики поддерживали сборную Украины в Харькове: атмосферные фото и видео

Сборная Украины сыграла матч отбора на Евро-2020 в Харькове. На матче против Литвы стадион "Металлист" был заполнен почти полностью.

Особый перформанс устроили фанаты на трибунах за воротами. Там они растянули огромный баннер со словами "Ми йдемо в бій переможним ходом".

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Баннер на матче Украина – Литва

Это слова из марша украинской армии "Зродились ми великої години". Автор оригинального текста 1929 года — Олесь Бабий (1897-1975). В 1932 году песня стала официальным гимном Организации украинских националистов. Адаптированный современный текст был представлен в 2017 году по инициативе Олега Скрипки. Таким образом болельщики решили напомнить о праздновании Дня защитника Украины 14 октября.

Первое исполнение марша новой армии "Зродились ми великої години"

Стоит отдать должное и исполнению гимна Украины перед матчем. Доверили эту миссию исполнителю Дзидзьо. И он с ней справился на отлично. Как и болельщики на трибунах.

К слову: Как Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео

Видео исполнения гимна Украины на матче в Харькове

Стоит отметить, что на матче было много болельщиков с национальной символикой. А игроки и тренерский штаб сборной после игры сфотографировались с фанатами на фоне баннера.