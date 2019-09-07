Как болельщики поддерживали сборную Украины в Литве, а футболисты их поблагодарили: фото и видео

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Сборную Украины на выездном матче в Литве поддерживали больше тысячи болельщиков. Это при том, что стадион в Литве вмещает всего пять тысяч зрителей. Поэтому сами футболисты сборной Украины после игры благодарили болельщиков, и говорили, что чувствовали себя как дома.

Как это было: Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020

Украинцы активно поддерживали футболистов во время игры. Кричали "Украина, вперед!" и пели песни.

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Традиционно не обошлось и без гимна Украины в конце матча. А также заженных файеров.

Уже после игры футболисты подошли к трибунам и поблагодарили их.

 

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Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020
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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Литва – Украина
Источник: 24 канал
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