Как болельщики поддерживали сборную Украины в Литве, а футболисты их поблагодарили: фото и видео

Сборную Украины на выездном матче в Литве поддерживали больше тысячи болельщиков. Это при том, что стадион в Литве вмещает всего пять тысяч зрителей. Поэтому сами футболисты сборной Украины после игры благодарили болельщиков, и говорили, что чувствовали себя как дома.

Как это было: Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020

Украинцы активно поддерживали футболистов во время игры. Кричали "Украина, вперед!" и пели песни.

Читайте также: Шевченко: Наверное, сегодня более важно, чем матч с Литвой – освобождение украинских пленных

Традиционно не обошлось и без гимна Украины в конце матча. А также заженных файеров.

Уже после игры футболисты подошли к трибунам и поблагодарили их.