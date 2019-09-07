Как болельщики поддерживали сборную Украины в Литве, а футболисты их поблагодарили: фото и видео
Сборную Украины на выездном матче в Литве поддерживали больше тысячи болельщиков. Это при том, что стадион в Литве вмещает всего пять тысяч зрителей. Поэтому сами футболисты сборной Украины после игры благодарили болельщиков, и говорили, что чувствовали себя как дома.
Как это было: Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
Украинцы активно поддерживали футболистов во время игры. Кричали "Украина, вперед!" и пели песни.
Читайте также: Шевченко: Наверное, сегодня более важно, чем матч с Литвой – освобождение украинских пленных
Традиционно не обошлось и без гимна Украины в конце матча. А также заженных файеров.
Уже после игры футболисты подошли к трибунам и поблагодарили их.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии