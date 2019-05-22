Как будет выглядеть новая форма "Динамо": опубликованы фото

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Элемент новой формы "Динамо"
Элемент новой формы "Динамо" / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в следующем сезоне будет выступать в новой форме от New Balance. Ее официальное представление состоится только 26 мая. Однако уже сейчас изображение формы попало в интернет.

Новая форма киевского "Динамо" будет выполнена в традиционных цветах – белом и синем, пишет "Команда №1".

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Белая форма будет основной. Футболку пересекают тонкие тисненые линии. Также будут присутствовать синие элементы, а на рукавах еще и желтые, формируя флаг Украины. Ожидается, что на форме в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.

Гостевая форма будет в двух оттенках синего. Также на ней будут желтые элементы. Отличием от домашней формы станет резкий вырез воротника.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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