Три теста перед боем и самоизоляция: новые правила поединков от WBC

Мировой боксерский совет (WBC) разработал рекомендации по возвращению бокса после пандемии COVID-19. Совет уже разослала промоутерам рекомендации, как организовывать поединки.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что бои должны проходить без зрителей, также людей не должно быть на взвешиваниях и пресс-конференциях, информирует ESPN.

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Организация советует всем боксерам и их командам пройти 14-дневную самоизоляцию перед боем.

Спортсмены должны пройти по три теста на коронавирус, последний из которых на взвешивании.

Кроме того, судьи должны оценивать боксеров из своих домов. Они будут вносить оценки после каждого раунда, а супервайзер и комиссия будут объявлять баллы на месте.

Какие украинские боксеры выступают под эгидой WBC?

В августе 2019 года Василий Ломаченко выиграл титул WBC в легком весе. Украинец победил Люка Кэмпбелла.

Впоследствии Василий получил статус франчайзингового чемпиона, поэтому титул WBC перешел к Девину Хэйни.

Также Ломаченко чемпион мира по версиям WBO и WBA. Василий должен был провести следующий бой 30 мая против Теофимо Лопеса.

Поединок в США перенесен из-за пандемии коронавируса.

Украинец Виктор Постол должен провести бой с Хосе Рамиресом, который владеет титулами WBC и WBO.

Пока поединок, который также должен был состояться в США, перенесен из-за пандемии COVID-19.

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