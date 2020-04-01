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Как будут выглядеть игроки сборной Украины после карантина: шутливое фото

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Збірна України з футболу / УАФ

Украинские футболисты, как и вся страна, сейчас находятся на карантине. Такое положение дел не может сказаться на их виде.

На официальной facebook-странице Украинской ассоциации футбола выложили шутливое фото, как будут выглядеть игроки сборной Украины в первом матче после карантина. На нем все игроки – с длинными волосами и бородами.


Как будут "выглядеть" игроки сборной Украины после карантина / фото УАФ

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В комментариях к фотографии болельщики уже начали шутить, что все игроки похожи на бывшего защитника сборной Дмитрия Чигринского.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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