Как будут выглядеть игроки сборной Украины после карантина: шутливое фото
Украинские футболисты, как и вся страна, сейчас находятся на карантине. Такое положение дел не может сказаться на их виде.
На официальной facebook-странице Украинской ассоциации футбола выложили шутливое фото, как будут выглядеть игроки сборной Украины в первом матче после карантина. На нем все игроки – с длинными волосами и бородами.
Как будут "выглядеть" игроки сборной Украины после карантина / фото УАФ
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В комментариях к фотографии болельщики уже начали шутить, что все игроки похожи на бывшего защитника сборной Дмитрия Чигринского.
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