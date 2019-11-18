Как бы мы сейчас хорошо не играли, но Ракицкого все равно не хватает, – Коноплянка

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка убежден, что команде не хватает Ярослава Ракицкого. Ярослав недавно объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Коноплянка в интервью журналу "Футбол" выделил безупречные передачи Ракицкого и человеческие качества. По мнению Евгения, именно первого паса Ракицкого пока не хватает сборной Украины.

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Без Ракицкого сборная чт-то потеряла? Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безупречно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо не играли, его все равно не хватает. Кроме того, что Ракицкий замечательный футболист, он еще верный друг и замечательный человек,

– цитирует Евгения Dynamo.kiev.ua.

В начале ноября Ракицкий, который выступает в российском "Зените", объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом Ракицкий сообщил в своем Instagram.

Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 по 2018 года. За это время он сыграл 71 матчей, в которых забил семь голов. После перехода защитника в российский "Зенит" зимой 2019 он больше не получал вызовы в главную команду.

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Последнюю игру за сборную Украины Ярослав Ракицкий провел 16 октября 2018 года – дома против сборной Чехии. Украинцы тогда победили 1:0.