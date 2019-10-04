Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео

В Лиге Европы были сыграны матчи второго тура группового этапа. Между собой сыграли венгерский "Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, и болгарский "Лудогорец"

Матч закончился разгромной победой гостей – 0:3. Один из голов забил защитник Рафаэль Форстер. В свое время он выступал в Украине за луганскую "Зарю".

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Видео гола Форстера в ворота "Ференцвароша"

Стоит добавить, что Форстера номинировали на игрока недели в Лиге Европы.

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