Как бывший защитник "Зари" Форстер забил фантастический гол "Ференцварошу" Реброва: видео
В Лиге Европы были сыграны матчи второго тура группового этапа. Между собой сыграли венгерский "Ференцварош", который тренирует украинец Сергей Ребров, и болгарский "Лудогорец"
Матч закончился разгромной победой гостей – 0:3. Один из голов забил защитник Рафаэль Форстер. В свое время он выступал в Украине за луганскую "Зарю".
Он не один такой: Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
Видео гола Форстера в ворота "Ференцвароша"
Стоит добавить, что Форстера номинировали на игрока недели в Лиге Европы.
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Источник: 24 канал
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