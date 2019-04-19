Как "Челси" и "Славия" устроили голепад в матче Лиги Европы: видео

50 Читати новину українською
Как "Челси" и "Славия" устроили голепад в матче Лиги Европы: видео

Английский "Челси" в первом матче в Праге с трудом минимально одолел чешскую "Славию". В матче в Лондоне обе команды устроили настоящий голепад, забив семь голов.

Челси – Славия 4:3
Голы: Педро, 5, 27, Дели, 10 (авт.), Жиру, 17 – Соучек, 26 Шевчик, 51, 55

Уже на старте поединка "Челси" получил комфортное преимущество – голом отметился Педро. К середине первого тайма испанец оформит дубль. А между его голами еще был десятый гол в сезоне Жиру и автогол Дели. На это "Славия" ответила точным ударом Соучека. Поэтому до перерыва счет был 4:1.

Остальные матчи: "Айнтрахт" в драматичном матче выбил "Бенфику" из Лиги Европы, "Валенсия" прошла "Вильярреал"

Но в начале второго тайма команде из Чехии удалось вернуть интригу – дважды отличился Шевчик. Поэтому счет на табло "Стэмфорд Бридж" стал 4:3. Но он и в дальнейшем устраивал "Челси". "Прага" же должн былазабивать еще дважды, чтобы выбить "аристократов" из Лиги Европы. Однако этого так и не произошло.

Видеообзор матча Челси – Славия

Теперь "Челси" в полуфинале Лиги Европы сыграет с немецким "Айнтрахтом".

blog_ava
Вооруженные силы получили новую технику, которая ранее не была на вооружении
сегодня
904
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига Европы Челси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Айнтрахт" в драматичном матче выбил "Бенфику" из Лиги Европы, "Челси" одолел "Славию": видео
сегодня 00:03 "Айнтрахт" в драматичном матче выбил "Бенфику" из Лиги Европы, "Челси" одолел "Славию": видео
151
Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский
18 апреля 14:19 Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский
Станіслав Безушко 64
Тренер "Тоттенхэма" Почеттино в стиле Роналду отпраздновал победу над "Ман Сити": видео
18 апреля 19:26 Тренер "Тоттенхэма" Почеттино в стиле Роналду отпраздновал победу над "Ман Сити": видео
41
ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
18 апреля 16:30 ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
Ігор Саджениця 161
Сексуальная украинская легкоатлетка показала фигуру в купальнике: фото
18 апреля 14:33 Сексуальная украинская легкоатлетка показала фигуру в купальнике: фото
358
Новости
Больше новостей
Залиште відгук