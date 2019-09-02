Как чемпиона Ломаченко встретили в Украине: фото и видео

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Василий Ломаченко прилетел в Украину
Василий Ломаченко прилетел в Украину / 048.ua

Василия Ломаченко встретили в Одессе после феерической победы в поединке за три боксерских пояса против Люка Кэмпбелла.

Самолет с чемпионом сел в одесском аэропорту в ночь с 1 на 2 сентября примерно в 2:00, сообщает местное издание 048.ua.

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Несмотря на поздний час и то, что встреча с фанатами не была предварительно запланирована, в терминале прилета было достаточно людно. Чемпион гордо демонстрировал свои трофеи и никому не отказал в селфи.

Украинского чемпиона встретили в одесском аэропорту: смотрите фото

После возвращения на родину боксер отправился в родной Белгород-Днестровский, где пройдет курс после боя, и очередные тренировочные сборы.

Смотрите видео: как Ломаченко встречали в Украине

Как прошел бой Ломаченко против Кэмпбелла

В ночь с 31 августа на 1 сентября Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встретились в бою за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Ломаченко контролировал весь поединок: нанес много точных ударов, отправил британца в нокдаун. И Люк прошел всю дистанцию.


Василий сумел одержать уверенную победу / Фото: gettyimages

В 12 раунде Ломаченко был близок, чтобы нокаутировать британца. Но Кэмпбелл чудом избежал досрочного поражения. Следовательно, Василий выиграл единогласным решением судей.

Ломаченко, который в легком весе владел поясами WBA и WBO, добавил в свою коллекцию титул WBC. Чтобы стать абсолютным чемпионом Василий должен выиграть пояс IBF, которым владеет Ричард Комми.

 

 

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Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
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