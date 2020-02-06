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Как де Пена забил за "Динамо" с центра поля – видео шедеврального удара

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Де Пена отличился ударом из центра поля / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" достаточно легко обыграло в спарринге представителя норвежского чемпионата "Стремсгодсет". Открыть счет в матче удалось благодаря невероятному удару де Пены.

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Незадолго до перерыва игроки "Стремсгодсет" сфолили в центре поля. Мяч откатился к де Пене. Уругваец воспользовался тем, что голкипер соперников далеко вышел из ворот, поэтому решил пробить с центра поля. Попутный ветер только помог в этом, занеся мяч над голкипером в ворота.

Видео гола де Пены из центра поля

Сам матч закончился победой "Динамо" 3:0. За киевлян отличились Миколенко и Сидорчук.

То, что де Пена умеет забивать голы на любой вкус, игрок продемонстрировал во время тренировки команды, когда отличился ударом бисиклетой.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Динамо Новости Спорта
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