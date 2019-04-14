Как "Донбасс" награждали за победу в чемпионате Украины по хоккею: фото и видео

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Как "Донбасс" награждали за победу в чемпионате Украины по хоккею: фото и видео

Хоккейный клуб "Донбасс" выиграл финальную серию плей-офф Украинской хоккейной лиги. После матча против "Днепра" команда получила кубок и золотые награды.

12 апреля на дружковской арене "Альтаир" состоялся заключительный финальный матч плей-офф Украинской хоккейной лиги. Благодаря победе "Донбасса" в этом матче со счетом 4:1, команда из Донецка завоевала седьмое в истории клуба чемпионство.

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После победы команда получила свои награды – кубок и золотые медали.

Видео награждения ХК "Донбасс" кубком и золотыми медалями

 

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Теги: Спорт ХК Донбасс Хоккей
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