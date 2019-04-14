Как "Донбасс" награждали за победу в чемпионате Украины по хоккею: фото и видео
Хоккейный клуб "Донбасс" выиграл финальную серию плей-офф Украинской хоккейной лиги. После матча против "Днепра" команда получила кубок и золотые награды.
12 апреля на дружковской арене "Альтаир" состоялся заключительный финальный матч плей-офф Украинской хоккейной лиги. Благодаря победе "Донбасса" в этом матче со счетом 4:1, команда из Донецка завоевала седьмое в истории клуба чемпионство.
Читайте также: Определились все участники плей-офф НХЛ
После победы команда получила свои награды – кубок и золотые медали.
Видео награждения ХК "Донбасс" кубком и золотыми медалями
сегодня
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии