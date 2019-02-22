Как две капли воды: Зинченко стал объектом шуток после замены в матче Лиги чемпионов
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел на замену в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шальке".
Зинченко заменил Кевина Де Брюйне на 87 минуте матча. Twitter-аккаунт "горожан" объявил об изменениях традиционной иллюстрацией, которую забавно прокомментировал Рахим Стерлинг, заявив, что не видит разницы.
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"Если честно, не вижу разницы", – прокомментировал твит Стерлинг.
ТИтак над футболистами пошутил Кайл Уокер.
Спорт 24 писал, что матч на "Фелтинс-Арене" закончился победой английской команды со счетом 3:2. "Сити" с 68 минуты играл в меньшинстве, проигрывая 1:2, но сумел переломить ход матча.
Источник: 24 Канал
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