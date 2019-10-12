Как Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео

Сборная Украины в пятницу, 11 октября, сыграла матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Игра состоялась в Харькове.

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Исполнение гимна Украины перед этим матчем доверили популярному исполнителю Дзидзьо. Стоит отметить, что он к этому отнесся вполне серьезно. И прекрасно исполнил гимн вместе со трибунами на стадионе "Металлист".

Видео исполнения гимна Украины Дзидзьо

Стоит добавить, что еще до того, как стал популярным персонажем Дзидзьо, Михаил Хома (настоящее его имя), активно занимался музыкой и имел несколько записаных песен.