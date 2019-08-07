Как фанаты "Динамо" исполнили гимн Украины в матче с "Брюгге": эмоциональное видео

Во вторник, 6 августа, киевское "Динамо" на выезде уступило "Брюгге" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В конце матча Лиги чемпионов украинские болельщики пели гимн Украины.

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В этот момент украинские болельщики полностью доминировали в шумовом соревновании со своими бельгийскими оппонентами. К слову, в ходе встречи отечественные фанаты также ярко спели "Червону руту".

Спорт 24 писал, что "Динамо" в матче против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов пропустило гол в первом тайме. Этот единственный гол с пенальти определил судьбу победителя матча. Ответный матч – 13 августа в Киеве.