Как Гайтана исполнила гимн Украины перед матчем против Эстонии в Запорожье: видео
Исполнение гимна Украины перед товарищеским матчем нашей сборной против Эстонии доверили певице Гайтане.
К слову: Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча
Гайтана исполняет гимн Украины перед матчем
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Стоит отметить, что на матч Украина – Эстония были проданы все 11756 билетов. Однако перед началом матча не все болельщики заняли свои места на трибунах.
Напомним, в матче в Харькове с Литвой гимн Украины исполнил Михаил Фома (DZIDZIO).
Как это было: Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео
В игре с Португалией гимн исполнял Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки в составе 125 человек.
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