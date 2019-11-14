Как Гайтана исполнила гимн Украины перед матчем против Эстонии в Запорожье: видео

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Как Гайтана исполнила гимн Украины перед матчем против Эстонии в Запорожье: видео

Исполнение гимна Украины перед товарищеским матчем нашей сборной против Эстонии доверили певице Гайтане.

К слову: Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

Гайтана исполняет гимн Украины перед матчем
* Если видео не открывается, его можно посмотреть по ссылке

 

Стоит отметить, что на матч Украина – Эстония были проданы все 11756 билетов. Однако перед началом матча не все болельщики заняли свои места на трибунах.

Напомним, в матче в Харькове с Литвой гимн Украины исполнил Михаил Фома (DZIDZIO).

Как это было: Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео

В игре с Португалией гимн исполнял Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки в составе 125 человек.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Сборная Украины по футболу Украина – Естония Новости Спорта LifeStyle Музыка Гайтана Футбол Спорт
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