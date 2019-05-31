Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты

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"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов с группового раунда
"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов с группового раунда / ФК" Шахтер"

В Украине закончился чемпионат по футболу. Поэтому определились команды, которые будут представлять нашу страну в еврокубках. В Лиге чемпионов стартуют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". В Лиге Европы сыграют "Александрия", "Мариуполь" и луганская "Заря".

"Шахтер" в ранге победителя Премьер-лиги имеет путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка – 29 августа, первый тур – 17/18 сентября. При этом донецкая команда попала во вторую корзину жеребьевки.

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"Динамо", которое получило серебряные награды, попало в третий квалификационный раунд ЛЧ. Жеребьевка – 22 июля, матчи – 6/7 августа и 13 августа.

Киевлянам для попадания в основную сетку необходимо будет преодолеть сопротивление двоих соперников. В случае неудачи на любой стадии, наш представитель автоматически перейдет в групповой раунд Лиги Европы.

К слову: Определились соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

В Лиге Европы Украину будут представлять три клуба. Сразу в групповой этап вместе с 16-ю другими участниками должен был бы попасть обладатель Кубка страны, но успех "Шахтера" предоставил такое право бронзовому призеру Премьер-лиги – "Александрии". Жеребьевка – 30 августа, первый тур – 19 сентября

Четвертый "Мариуполь" свой путь начнет с третьего квалификационного раунда. Жеребьевка – 22 июля, матчи – 8 августа и 15 августа.

В свою очередь пятая команда УПЛ, которой стала "Заря", стартует во втором раунде квалификации. Жеребьевка – 19 июня, матчи – 25 июля и 1 августа.

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Таким образом, нашим делегатам для попадания в основную сетку ЛЕ нужно будет пройти двоих и троих соперников соответственно.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 канал
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