Как игроки "Динамо" поддерживают форму во время карантина: видео

Во время объявленного карантина в Украине футболисты разъехались по собственным домам. Там они вынуждены самостоятельно поддерживать форму.

Игроки "Динамо" получили планы индивидуальных тренировок. Они их вынуждены соблюдать, ведь футболистам приходится отправлять видео выполненных упражнений.

К слову Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео

На официальном сайте "Динамо" опубликовали подборку с тренировки игроков столичного клуба – Георгия Бущана, Иосифа Пиварича, Георгия Цитаишвили, Франа Соля и Ибрагима Каргбо. При этом вратарь "Динамо" занимается упражнениями на побережье, а хорватскому защитнику тренироваться помогают даже дети.

Смотрите видео тренировок игроков "Динамо" во время карантина

"Динамо" ушло на карантин на третьем месте в чемпионате. Если сезон не будет закончен, а места в еврокубках определять по тому, на каком месте команды ушли на карантин, то "Динамо" останется без Лиги чемпионов.

Первым матчем после карантина для "Динамо" может стать игра против донецкого "Шахтера", она должна состояться на выезде.

Также "Динамо" еще должны сыграть в полуфинале Кубка Украины против "Миная".

Карантин в Украине продлили до 24 апреля. Поэтому ожидать матчи УПЛ стоит не раньше мая.

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