Как игроки "Динамо" поддерживают форму во время карантина: видео
Во время объявленного карантина в Украине футболисты разъехались по собственным домам. Там они вынуждены самостоятельно поддерживать форму.
Игроки "Динамо" получили планы индивидуальных тренировок. Они их вынуждены соблюдать, ведь футболистам приходится отправлять видео выполненных упражнений.
К слову Дария Билодид показала, как занимается дома для поддержания идеальной формы: видео
На официальном сайте "Динамо" опубликовали подборку с тренировки игроков столичного клуба – Георгия Бущана, Иосифа Пиварича, Георгия Цитаишвили, Франа Соля и Ибрагима Каргбо. При этом вратарь "Динамо" занимается упражнениями на побережье, а хорватскому защитнику тренироваться помогают даже дети.
Смотрите видео тренировок игроков "Динамо" во время карантина
- "Динамо" ушло на карантин на третьем месте в чемпионате. Если сезон не будет закончен, а места в еврокубках определять по тому, на каком месте команды ушли на карантин, то "Динамо" останется без Лиги чемпионов.
- Первым матчем после карантина для "Динамо" может стать игра против донецкого "Шахтера", она должна состояться на выезде.
- Также "Динамо" еще должны сыграть в полуфинале Кубка Украины против "Миная".
- Карантин в Украине продлили до 24 апреля. Поэтому ожидать матчи УПЛ стоит не раньше мая.
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