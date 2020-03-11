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Как игроки "Миная" радуются выходу в полуфинал Кубка Украины:безумное видео из раздевалки команд

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Первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Минай" из Закарпатья. Команда обыграла прошлогоднего финалиста – "Ингулец".

Матч "Минай" – "Ингулец" в основное время закончился вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались игроки команды-хозяев. При этом вратарь "Миная" Андрей Попович отразил три пенальти (еще один раз игрок "Ингульца" пробил мимо рамки ворот) и сам реализовал удар с отметки.

Как это было Три удаления и серия пенальти: "Минай" в драматическом матче стал полуфиналистом Кубка Украины

Для клуба из поселка вблизи Ужгорода этот результат стал лучшим в истории. Клуб был основан лишь в 2015 году, и сейчас команда выступает в Первой лиге, где является одним из претендентов на повышение в УПЛ.

Главным тренером клуба является Василий Кобин, а спортивным директором – Михаил Кополовец. Хотя он является и игроком клуба.

Именно Михаил Кополовец после победы над "Ингульцом" и выходом в полуфинал Кубка Украины опубликовал видео празднование в раздевалке команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дякую усім!!!

Допис, поширений Михайло Кополовец (@kopo_official_18)

  • Матч полуфинала Кубка Украины запланирован на 15 апреля.
  • Другие пары 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" – "Александрия", "Альянс" – "Мариуполь" и "Десна" – "Ворскла" еще не сыграли свои матчи. Последняя игра в Чернигове состоится без зрителей из-за карантина в Украине.
  • Учитывая, что "Проходи" является представителем низшей лиги, то он проведет полуфинальный матч на собственном поле. За исключением, если в соперники ему выпадет "Альянс" (при условии, что команда пройдет "Мариуполь").

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Кубок Украины Новости Спорта Футбол Спорт
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