Как изменились цены на украинских футболистов в 2019 году: топ-10 взлетов и падений

2019 год подходит к окончанию. Издание Transfermarkt решило подвести итоги, опубликовав рейтинги цен на футболистов, и как они изменились за год. Не обошлось и без украинских игроков.

Кто из украинцев вырос в цене больше всего в 2019 году

Удачная игра за "Манчестер Сити", с которым Александру Зинченко удалось стать чемпионом Англии и выступления за сборную Украины вдвое подняли цену на игрока. Теперь полузащитник стоит 30 миллионов евро в противовес 15 миллионам евро в начале года.

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На втором месте – полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Он тоже дважды подорожал за год. Вот только прибавил в цене 10 миллионов евро и стоит 20 миллионов евро.

Замыкает первую тройку нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук. На него цена выросла на 8,5 миллиона евро, и теперь нападающий стоит 12 миллионов евро. Хотя вряд ли бельгийский клуб захочет его отпустить за такую цену.



Роман Яремчук (фото: УАФ)

На четвертом месте Руслан Малиновский. Летом игрок перешел в итальянскую "Аталанту" и добавил к своей цене 5 миллионов евро. Теперь его ценник – 14 миллионов евро.

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5 миллионов евро к своей цене добавил и Виталий Миколенко. Однако полузащитник подорожал в шесть раз. Если в начале года его оценивали в один миллион евро, то на конец 2019 года – уже 6 миллионов евро.



Виталий Миколенко (фото: ФК "Динамо")

Ярослав Ракицкий после перехода в российский "Зенит" подорожал на 2,5 миллиона евро. Теперь он стоит 10 миллионов евро.

Прибавил в цене и Жуниор Мораес. Украинское гражданство и матчи за сборную Украины увеличили его стоимость на 2 миллиона евро до 5 миллионов евро.

Серьезно прибавил в цене и Сергей Болбат – +1,8 миллиона евро. Теперь он оценен в 3 миллиона евро.

Эдуард Соболь вырос на 1,7 миллиона евро после перехода в чемпионат Бельгии. Защитника оценивают в 2,5 миллиона евро.

Сразу трое игроков прибавили в цене по 1,5 миллиона евро – Виктор Коваленко (6 миллионов евро), Сергей Кривцов (4 миллиона евро) и Василий Кравец (2 миллиона евро).

Кто из украинцев больше всего потерял в цене в 2019 году

Рейтинг открывает полузащитник Андрей Ярмоленко. Он начинал 2019 год с ценником в 20 миллионов евро, но уже к концу года цена на него упала на 5 миллионов евро, и теперь составляет лишь 15 миллионов евро. Причина – травмы и не слишком удачная игра за "Вест Хэм".

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3,5 миллиона евро в цене потерял и Евгений Коноплянка. Поэтому вместо 10 миллионов евро, он теперь стоит всего 6,5 миллиона евро. Здесь среди причин можно выделить его возвращения в Украину, и то, что даже в "Шахтере" он не сумел стать основным.



Евгений Коноплянка (фото: ФК "Шахтер")

Топ-3 замыкает Андрей Лунин. Вратарь после перехода в "Реал" так и не нашел себе место основного голкипера в любом из клубов. Несмотря на то, что стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. А за "Вальядолид", где он находится в аренде сейчас, сыграл лишь один матч. и то в кубке в конце года. За сборную он играл чаще – дважды. Поэтому Лунин потерял 2 миллиона евро от цены и теперь оценен в 3 миллиона евро.

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На четвертом месте еще один чемпион мира среди 20-летних Владислав Супряга. В начале 2019 года молодой форвард стоил 4,5 миллиона евро. К концу года цена упала на треть и теперь составляет лишь 3 миллиона евро.

Первую пятерку замыкает Николай Морозюк. Защитник, играющий за турецкий "Ризеспор", потерял 1,2 миллиона евро в цене. Теперь он стоит всего 1,3 миллиона евро.

Что касается остальных игроков, то топ-10 замыкают Денис Гармаш (потерял в цене 1 миллион евро, стоит 3,5 миллиона евро), Иван Ордец (-1 миллион евро, цена: 1,5 миллиона евро), Евгений Макаренко (-1 миллион евро, цена: 1 миллион евро), Евгений Хачериди (-750 тысяч евро, цена 1,75 миллиона евро) и Дмитрий Чигринский (-500 тысяч евро, цена 750 тысяч евро).