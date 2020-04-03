Как карантин повлияет на игру ведущих теннисистов: забавное видео

Официальная страница Tennis TV в фейсбуке опубликовала нарезку худших подач в истории тенниса. Владельцы страницы забавно подписали видео, чтобы чуточку пошутить над теннисистами.

Будут вылетать ракетки из рук, неудачные подачи в сетку, а некоторые вообще чуть забудут, как правильно нужно подавать. Об этом пошутили в видео.

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Так будут выглядеть подачи теннисистов после карантина,

– подписали видео.

Ранее организаторы Уимблдона заявили о том, что легендарный травяной турнир в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Таким образом, 134-й чемпионат будет проходить с 28 июня до 11 июля 2021 года.

Теперь же ATP и WTA выпустили общее объявление, в котором сообщили о том, что все травяные турниры, которые должны были пройти до Уимблдона, тоже отменены.

Таким образом, теннисные соревнования самого высокого уровня будут возобновлены не ранее 13 июля.

Во время карантина теннисисты приняли участие в челлендже по жонглированию туалетной бумагой, но переделали на свой лад и набивали ее на ракетке.

Добавим, что сейчас спортсмены остаются дома и поддерживают физическую форму. Теннисисты, как и все спортсмены, не смогли остаться в стороне от такой ситуации в мире и помогают странам бороться с коронавирусом.

Одной из первых среди спортсменов, кто откликнулся помочь людям в борьбе с коронавирусом, стала вторая ракетка мира Симона Халеп , которая пожертвовала средства на приобретение медицинского оборудования в двух городах Румынии.

, которая пожертвовала средства на приобретение медицинского оборудования в двух городах Румынии. Известный теннисист Рафаэль Надаль призвал всех спортсменов Испании собрать 11 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Надаля уже поддержали немало звездных испанцев, среди которых теннисисты Давид Феррер и Гарбинье Мугуруса

призвал всех спортсменов Испании собрать 11 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Надаля уже поддержали немало звездных испанцев, среди которых теннисисты и Победительница US Open-2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску пожертвовала свою ракетку с автографом благотворительному фонду, чтобы помочь нуждающимся в трудное время.

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