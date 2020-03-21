Как коронавирус отправил бокс в нокаут: топ-5 чемпионских поединков, которые перенесли

Совсем недавно стало известно, что бой за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом будет перенесен. К сожалению, подобная участь почти у всех других боксерских вечеров, которые были запланированы на время мировой пандемии. Представляем вам список топ-5 чемпионских поединков, которые уже отменили.

Виктор Постол – Хосе Рамирес

Первым боем за чемпионский пояс, который отменили, был бой между украинским претендентом Виктором Постолом и чемпионом WBC и WBA Хосе Рамиресом. Поединок, должен был состояться еще 1 февраля в Китае. Однако был отменен и перенесен на 9 мая, и должен пройти в Калифорнии, но вероятность повторной отмены боя снова чрезвычайно велика.

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Шакур Стивенсон – Мигель Марриага

Талантливый американский чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон 14 марта должен был провести дебютную защиту титула против колумбийского претендента, бывшего соперника Василия Ломаченко Мигеля Марриаги. Боксеры уже завершили полный тренировочный цикл и были заняты отдыхом. За два дня до боя было решено, что вечер пройдет при пустых трибунах, а за один день до боя американские власти вообще решили отменить шоу.

Юниор Дортикос – Майрис Бриедис

Похожая ситуация и у финалистов второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Финальную встречу между латвийцем Майрисом Бриедисом и кубинцем Юниором Дортикосом, что должна была состояться 21 апреля в Латвии, перенесли. Новая дата – 16 мая. И уверенности, что планы на бумагах перейдут в реальность, не много. Сомневаемся, что мы быстро определим нового лидера в крузервейте.

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Артур Бетербиев – Фаньлун Мэн

Объединенный чемпион полутяжелого веса чеченец Артур Бетербиев 28 марта должен был защищать свои титулы против китайского боксера Фаньлун Мена. Промоутер чемпиона Боб Арум прилагал все усилия, чтобы хоть как-то провести поединок, но ничего не получилось. Бой отменен, новая дата пока не запланирована.

Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс

Пожалуй, самая громкая вывеска этой весной – бой между лидером P4P Саулем Альваресом и чемпионом WBO в суперсреднем весе британцем Билли Джо Сондерсом. Унификационная встреча двух чемпионов планировалась на 2 мая в американском Лас-Вегасе. Однако, уже сейчас понятно, что боксерам пока можно расслабиться. Более чем вероятно, что вместо Сондерса следующим оппонентом мексиканца станет легендарный казахстанский ветеран Геннадий Головкин.