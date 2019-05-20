Как Ломаченко и Усик отдыхают в Монако: от футбольных матчей до Каннского кинофестиваля

Чемпион WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко пока наслаждается отдыхом. Проводит он его в Монако. Вместе с ним и чемпион WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе Александр Усик.

Ломаченко посетил матч футбольного клуба "Монако" в чемпионате Франции против "Амьена". "Монегаски" выиграли 2:0.

Матч Ломаченко смотрел в ложе дизайнера Филиппа Плейна. Именно лицом Phillip Plein стал Ломаченко. На последний бой он выходил в халате от дизайнера.

К слову: Ломаченко стал лицом Philipp Plein, его халат на бой против Кроллы стоил 300 тысяч долларов

Также Ломаченко встретился и с Шарлем Леклером. Монегаск выступает в Формуле-1 за команду Ferrari. Вместе с ними на фото и известный французский актер Саид Тагмауи.

Вместе с ним отдыхает и Усик. Они даже посетили Каннский кинофестиваль.

К слову: Фискальная служба усомнилась в честности деклараций Усика, Ломаченко и Свитолиной