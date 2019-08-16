Как Лунин готовится к дебюту за "Вальядолид": фото

20-летний украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который в новом сезоне будет защищать цвета "Вальядолида" на правах аренды, готовится к дебюту за свою новую команду.

Соответствующие фото Андрей опубликовал в своем Instagram.

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"Подготовка", – коротко и лаконично подписал фото Лунин.

В 1-м туре Примеры "Вальядолид" на выезде сыграет с "Бетисом". Матч состоится в воскресенье, 18-го августа, в 22:00 по киевскому времени.

Стоит напомнить, что прошлый сезон Андрей Лунин тоже провел в аренде. Он выступал за "Леганес", однако сыграл лишь в семи матчах.

"Вальядолид" в прошлом сезоне занял шестнадцатое место в чемпионате Испании. За место в основном составе "Вальядолида" 20-летний Лунин будет бороться с двумя вратарями – 30-летним воспитанником "Барселоны" Жорди Масипом и 25-летним Хосе Антонио Каро.

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