Как Лунин провел первый месяц в "Овьедо" – видео ярких сейвов украинцев
21-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин удачно начал выступления в новом клубе – "Овьедо".
Месяц назад Лунин перешёл в клуб из одноименного города на правах аренды и сразу же стал основным.
К слову: Лунин совершил невероятные сейвы в матче за "Овьедо", но пропустил с пенальти – видео
Лучшие сейвы Андрея Лунина за первый месяц в "Овьедо": смотрите видео
Лунин провел пять матчей за "Реал Овьедо", пропустив шесть голов. В первой части сезона в "Вальядолиде" он сыграл только в двух играх Кубка Испании.
"Реал Овьедо" с 29 очками идет на 17-й позиции Сегунды. В следующем туре 15 февраля команда Лунина дома сыграет с "Алькорконом".
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