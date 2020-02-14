Как Лунин провел первый месяц в "Овьедо" – видео ярких сейвов украинцев

21-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин удачно начал выступления в новом клубе – "Овьедо".

Месяц назад Лунин перешёл в клуб из одноименного города на правах аренды и сразу же стал основным.

К слову: Лунин совершил невероятные сейвы в матче за "Овьедо", но пропустил с пенальти – видео

Лучшие сейвы Андрея Лунина за первый месяц в "Овьедо": смотрите видео

Лунин провел пять матчей за "Реал Овьедо", пропустив шесть голов. В первой части сезона в "Вальядолиде" он сыграл только в двух играх Кубка Испании.

"Реал Овьедо" с 29 очками идет на 17-й позиции Сегунды. В следующем туре 15 февраля команда Лунина дома сыграет с "Алькорконом".