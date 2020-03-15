Как Месси удается оставаться лучшим футболистом планеты: секреты успеха и здорового тела

Сначала Месси не было равных, его талант, работа и уникальное тело побеждали любого. Однако впоследствии футболист начал терять позиции, к тому же – его заметили за неполезным рационом. С тех пор Месси изменил систему своего питания и тренировок, а результат не заставил себя ждать – ведь Лионель до сих пор остается лучшим футболистом планеты.

Талант и уникальное тело казались вечными

Когда ты настолько превосходишь талантами своих конкурентов, что тебя называют не иначе как инопланетянином, трудно заставить себя соблюдать правила здорового питания.

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Если ты Лионель Месси и ты в четвертый раз подряд – лучший футболист мира, несмотря на то, что твой главный конкурент просто не вылезает из спортзала. Для чего тебе все эти диеты и скучные силовые тренировки? Ты и так само совершенство, твое тело уникальное для этого вида спорта, а метаболизм позволяет есть все что угодно без серьезных последствий для физической формы.

Потеря позиций: Месси пришлось задуматься

Однако в 2014 году даже главному футбольному гению современности пришлось задуматься над тем, что попадает ему на тарелку. Месси и сборная Аргентины в финале чемпионата мира уступили Германии.

Золотой мяч, а вместе с тем звание лучшего футболиста мира, во второй раз подряд достались Криштиану Роналду. А сам Лионель заметил, что начинает терять один из своих главных козырей – скорость.

Масла в огонь добавила пресса. Когда журналисты решили исследовать рацион питания футболистов Барселоны, то после одного из матчей обнаружили на столе у Месси пиццу с двойным сыром и газированный напиток. Так лучший футболист мира превратился в героя мемов.



В сети начали распространяться мемы о Месси и пицце / Соцсети

Изменение подхода к питанию

Такое положение дел заставило Лионеля все-таки изменить подход к питанию и тренировкам. В этом ему помог итальянский специалист Джулиано Позер, которого порекомендовал один из партнеров по сборной Аргентины. Спортивный врач обследовал организм футболиста и внес свои коррективы в его питание.



Лионель Месси и Джулиано Позер / Твиттер

Из нескольких ограничений в рационе одно оказалось очень непростым для Лионеля. Родина Месси – Аргентина – известна не только изящным и экспрессивным танцем танго. Аргентинцы уже много лет среди лидеров по потреблению мяса на душу населения и неслучайно. Без традиционного асадо здесь не обходится ни один праздничный семейный обед. Не исключение и семья Месси.

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До знакомства с доктором Джулиано Лионель не представлял своего рациона без мяса. Однако, по мнению диетолога Лионеля, это могло вызвать проблемы с пищеварением. Так аргентинцу пришлось существенно сократить присутствие любимого продукта в своем рационе.



Асадо – мясо на открытом огне по-аргентински (преимущественно говяжьи ребра) / фото t-bone.ua

Главные составляющие рациона и базовый отказ

Что касается самого питания, то ничего эксклюзивного Месси готовить не пришлось.

Футболист в своем рационе сосредоточился на пяти основных составляющих:

вода,

оливковое масло,

цельнозерновые продукты,

органические овощи и фрукты.

Именно эти пять компонентов в дальнейшем стали фундаментальными для аргентинца.

А вот во тотальный запрет попали два продукта:

сахар,

мука.

С первым все понятно. Вряд ли можно найти большего врага для мышц чем сахар. Зато отказ от муки объясняется специальным подходом к отбору ингредиентов в рационе, согласно которому Месси должен полагаться только на органические продукты. Найти же зерно, во время выращивания которого не использовались пестициды, очень сложно. Так диетолог посоветовал Лионелю совсем исключить его из своего рациона.

Здесь, однако, мы должны отметить, что брать пример с футболиста и питаться исключительно органическими продуктами вовсе не обязательно.

Тщательный подход Лионеля к подбору компонентов в рационе безусловно имеет право на существование. Впрочем, преимущество органических продуктов над неорганическими настолько незначительно, что вряд ли их потребление придаст вам цветущий вид, и сделает полными сил и энергии.

Секрет энергии и тонуса

Имеет Месси и свой личный секрет отличного самочувствия. Источник энергии и хорошего тонуса аргентинца можно найти вот в такой необычной чашке с трубочкой.

Чай мате – альтернатива кофе

Лионель известный любитель традиционного аргентинского чая мате. Этот напиток из листьев парагвайского падуба употребляли еще индейцы Южной Америки. Особенно его ценят на континенте и сейчас, ведь в мате более 200 полезных компонентов: микроэлементов, витаминов и аминокислот. Кроме того, этот напиток благодаря отличному тонизирующему эффекту является отличной альтернативой кофе.

Изменение подхода к тренировкам

Подкорректировав рацион питания, Месси также изменил подход к тренировкам. Физиотерапевты разработали для Лео комплекс упражнений, которые прежде всего были сосредоточены для поддержания взрывной скорости и маневренности.

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При этом, самое главное здесь было не менять особенности тела Лионеля. Ведь лишняя масса, пусть даже мышечная, могла нарушить уникальный природный баланс ловкости и скорости аргентинского футболиста. Следовательно, одним из фундаментальных упражнений для спортсмена стала планка. А вот тренировать скорость Месси помогает вот такой бег у стены.



Бег у стены тренирует скорость / Screenshot

Результаты изменений

Новый подход к построению рациона и тренировок быстро дал свои результаты. Футболист набрал отличную форму, сбросив три килограмма. Работа над собой принесла плоды и на футбольном поле.

В 2015 году Месси получил с Барселоной Кубок чемпионов, повернув наконец и Золотой мяч. Сейчас аргентинцу уже за 30, а он не только в прекрасной форме, но и продолжает оставаться лучшим футболистом мира. И отобрать это звание у Месси для остальных претендентов еще очень не простая задача.