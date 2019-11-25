Как Милевский расплакался после победы "Динамо" на чемпионате Беларуси: чувственное видео

После того как брестское "Динамо" впервые в истории стало чемпионом Беларуси, 34-летний лидер команды Артем Милевский не скрывал своих эмоций.

Главным героем команды в этом чемпионате Беларуси для всех стал Милевский. Украинец не сдерживал эмоций после победы и расплакался.

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Артем Милевский расплакался после победы "Динамо" Брест: смотрите видео

Также Милевский поделился эмоциями после завоевания титула чемпиона Беларуси-2019.

Для меня это исключительное чемпионство: в конце своей интересной карьеры завоевал чемпионство там, где родился. Я счастлив за нашего президента Александра Зайцева. Все благодаря ему. Без него ничего бы этого не было: посмотрите, как люди довольны, как мы счастливы. Спасибо ему, он больше всех заслужил,

– рассказал Артем.

Кроме Милевского, в составе "Динамо-Брест" выступают также бывший форвард "Черноморца" и "Говерлы" Алексей Хобленко, а также бывший полузащитник "Металлиста" Александр Нойок. Осенью команду пополнил также экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который сможет выступать за клуб из Бреста со следующего года.

За тур до окончания чемпионата брестчане оторвались от БАТЭ и впервые с 2005 года в Беларуси сменился чемпион, до этого побеждал исключительно клуб из Борисова.