Как Мораеса приняли в сборной Украины: видео первой тренировки

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Андрей Шевченко и Мораес
Андрей Шевченко и Мораес / ФФУ

Сборная Украины в понедельник, 18 марта, начала подготовку к стартовым матчам отбора на чемпионат Европы 2020 года против Португалии и Люксембурга.

Натурализованный форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес провел первое тренировочное занятие в составе сборной Украины.

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На кадрах оказались эпизоды игровых упражнений с участием Жуниора Мораеса.

К слову, Мораес – не единственный натурализованный игрок в сборной Украины. Получил вызов и другой бразилец из "Шахтера" – Марлос, обладатель украинского паспорта с сентября 2017 года. Относительно недавно за сборную Украины играли натурализованный бразилец Эдмар и серб Марко Девич.

Мораес в нынешнем сезоне забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 31 матче за "Шахтер" во всех турнирах.

Накануне Мораес получил украинский паспорт, соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

А во вторник, 19 марта, Мораес получил дебютный вызов в сборную Украины и прибыл в расположение команды.

Уже 22 марта сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Жуниор Мораес
Источник: 24 Канал
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