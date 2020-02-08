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Как мотивировать ребенка к занятиям спортом: топ-6 советов

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Занятия детей спортом / The Little Gym

Современные дети все больше времени проводят вместе с гаджетами, чем на спортивных площадках. Но есть несколько способов, которые помогут приучить ребенка заниматься спортом и физическим развитием.

1. Подавайте собственный пример детям. Стоит помнить, что дети многое повторяют за родителями, поэтому легкая пробежка, упражнения, зарядка или совместная игра в футбол станут хорошим стартом.

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2. Можно начать занятия спортом в форме игры. Чтобы вызвать как можно больше положительных эмоций. Вот здесь нужно привлечь максимум фантазии, чтобы ребенок оставил свой гаджет и начал заниматься.


Родителям стоит заниматься спортом вместе с детьми (фото: Australian Sports Camps)

3. В качестве мотивации к движению поощряйте детей подарками, призами.

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4. Водите детей на секции, на стадионы, спортивные площадки. Показывайте известных спортсменов на по телевизору или в интернете.

5. Рассказывайте о пользе спорта, какими они могут стать, если будут тренироваться.

6. Не нужно детям младших классов играть на счет и обязательно определять победителя или победителей. Сначала нужно, чтобы ребенок получал удовольствие от занятий спортом, а уже потом воспитывать в нем жажду к победе.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Семья
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