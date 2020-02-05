Как Моуринью упал на льду в России – видео курьезного эпизода
Ровно год назад, 5 февраля 2019 года, тогда еще безработный тренер Жозе Моуринью заставил всех снова говорить о себе. Но не своим мастерством, а курьезным случаем.
Моуринью тогда отправился в Россию. И по приглашению хоккейного клуба сделал символическое вбрасывание шайбы перед матчем чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и СКА в Балашихе.
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Все бы ничего, но после вброса он забавно поскользнулся на ковре, который постелили, и упал. Поднимать его пришлось двум хоккеистам, которые были рядом.
Видео падения Моуриньо во время вброса шайбы
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