Как можно сэкономить на занятиях спортом: полезные советы

Не каждый из нас может позволить себе пойти в крутой спортзал и купить брендовую одежду, чтобы заниматься спортом. Но это не повод отказаться от тренировок. Предлагаем вам лайфхаки, которые сочетают возможность экономно и, при этом, эффективно тренироваться.

Отслеживайте акции и скидки

Все магазины делают скидки для клиентов перед или во время праздников. Не исключение и спортзалы. В день рождения спортзала могут быть розыгрыши бесплатных абонементов. Если вы это сейчас читаете, значит у вас есть соцсети, и подписаться на страницу интересующего вас спортзала не будет проблемой.

К слову: С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале

Научитесь тренироваться утром

Абонементы в утренние часы – самые дешевые. Потренировавшись утром, ваш организм начинает ускорять все обменные процессы. Самая большая мотивация для тренировки у человека наступает до восьми часов утра. Согласно последним исследованиям, тренировки с утра сжигают еще примерно 200-300 калорий до конца дня, даже если вы ничего не делаете.



Лучше заниматься спортом утром (фото: Depositphotos)

Замораживайте абонемент

Крутая штука, если человек едет в отпуск или командировку, или из-за болезни не может посещать фитнес-центр. Вы зря не теряете деньги "на ветер". Приехав из отпуска, сможете спокойно прийти в зал и разморозить. Лимит на пропущенные дни колеблется от 7 до 90 дней. В каждом тренажерном зале этот срок индивидуален.

Посещайте групповые занятия

Преимущества: стоят дешевле, новые знакомства, иногда более действенны, чем персональные, разрушите миф: "Групповые тренировки не настолько эффективны". Такие тренировки проходят, как правило, в группах до 12 человек. Участник получает достаточно внимания и советов от тренера. Он подберет нагрузки и упражнения под уровень для каждого.

Примечательно: Где лучше: тренировки дома или в тренажерном зале?

Ходите на пробные занятия

Посещайте мастер-классы. Очень часто первое занятие – бесплатное. Возможно вам это не понравится, поэтому не нужно будет покупать месячный абонемент.



Можно использовать как групповые занятия, так и пробные (фото: Getty Images)

Не переплачивайте за одежду

Брендовый логотип не сделает из вас лучших спортсменов мира. Но есть одно но – не экономьте на обуви, купите один раз хорошую пару кроссовок, чем каждый месяц будете менять некачественную обувь. Для бега не покупайте кроссовки с плоской подошвой.

Читайте также: Вечерняя пробежка: чем полезен бег по вечерам

Занимайтесь на свежем воздухе

Спортивная площадка – лучший ваш друг в теплое время года. Когда вы занимаетесь на свежем воздухе, организм лучше насыщается кислородом, тем самым улучшает свою выносливость. Совсем скоро вы увидите, как ранее сложные упражнения станут для вас простыми.



Заниматься на свежем воздухе – полезно (фото: active.com)

Смотрите обучающие видео

Ничто не должно остановить вас заниматься спортом. Благодаря интернету можно не тратить средства на тренировку (если не учитывать оплаты за интернет).

Не ищите отмазок. Находите желание и тренируйтесь!