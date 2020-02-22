Как награждали Украины за бронзу на чемпионате мира по биатлону: видео
На чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) состоялась женская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Сборной Украины удалось выиграть первую медаль – бронзовую.
В составе украинской сборной в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Меркушина завершила свой этап на седьмом месте, Джима стала шестой, а Семеренко передала эстафету восьмой. Однако Пидгрушная смогла вывести Украину в тройку призеров.
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Женская сборная Украины в третий раз подряд взяла медаль на чемпионате мира в классической эстафете. В 2017 году украинки в эстафете взяли серебро, а в 2019-м – бронзу.
Смотрите видео награждения Украины за бронзу на чемпионате мира-2020
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