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Как награждали Украины за бронзу на чемпионате мира по биатлону: видео

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Украина – бронзовый призер чемпионата мира-2020 по биатлону / Скриншот

На чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) состоялась женская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Сборной Украины удалось выиграть первую медаль – бронзовую.

В составе украинской сборной в эстафете выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. Меркушина завершила свой этап на седьмом месте, Джима стала шестой, а Семеренко передала эстафету восьмой. Однако Пидгрушная смогла вывести Украину в тройку призеров.

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Женская сборная Украины в третий раз подряд взяла медаль на чемпионате мира в классической эстафете. В 2017 году украинки в эстафете взяли серебро, а в 2019-м – бронзу.

Смотрите видео награждения Украины за бронзу на чемпионате мира-2020

 

Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Чемпионат мира по биатлону Анастасия Меркушина Юлия Джыма Вита Семеренко Елена Пидгрушна Новости биатлона
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