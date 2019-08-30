Как несмотря на "невысокий" рост украинский данкер стал чемпионом мира: поразительная история

Украинец Дмитрий Кривенко с прозвищем Smoove – один из лучших данкеров мира. Как для баскетболиста его рост не слишком большой: 188 сантиметров. При том, что высота баскетбольного кольца – 3,05 метра.

Чем уникальны умения Кривенко

По словам самого спортсмена, в лучшем случае он едва может коснуться кольца головой. И это не мешает ему выполнять одни из самых невероятных слэм-данков в мире.

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Что такое слэм-данк

Вид броска в баскетболе (а также стритболе и слэмболе), при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Бросок сверху – один из самых надежных бросков и в то же время самый зрелищный.

То, что украинец низко прыгает, приходится компенсировать скоростью и техникой. Его данки такие молниеносные, что судьи иногда не успевают заметить сложный элемент и приходится пересматривать замедленный видеоповтор.

Украинцу удалось стать лучшим данкером в мире: смотрите видео

Как парень пришел в спорт

Дмитрий с детства знал, что у него на выбор есть два варианта жизненного пути. Первый: быть как все и в родном поселке Слободской стать энергетиком и пойти работать на Змиевскую ТЭС. Или же пойти по стопам брата и отца и заняться баскетболом. Последнее казалось интереснее.

В шесть лет он уже гонял с мячом, а в 14 забил первый слэм-данк. Тогда и решил, что баскетбол должен стать не просто хобби, а профессией, которая приносит деньги.

Один из лучших данкеров мира Дмитрий Кривенко: смотрите фото

О достижениях Кривенко

В 2010 году Кривенко с друзьями организовал фристайл команду и отправились на второй сезон "Україна має талант". Публика была очарована, поэтому они уверенно дошли до финала.

Смотрите одно из выступлений команды Кривенко на талант-шоу:

В 2016 году украинец стал чемпионом мира по слэм-данку. В 2018-м защитил свой титул. Чтобы судьи не скупились на десятки, он придумывает самые безумные идеи для бросков.

Сейчас Кривенко приглашают на топовые соревнования, в частности Международной федерации баскетбола. Он ведет собственный YouTube-канал и своими трюками собирает миллионы просмотров.

Сейчас у него две мечты – попасть на Олимпийские игры 2020 года и как можно дольше оставаться в спорте. Впрочем, на всякий случай диплом инженера-энергетика таки получил.