Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео

"Оттава Сенаторз" на своем льду обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева победили со счетом 4:1.

В составе "Сенаторз" отличились Филипп Хлапик, Владислав Наместников, Жан-Габриэль Пайо и Брэди Ткачук. У гостей единственную шайбу забросил Андрей Свечников.

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Интересно, что хозяевам удалось оформить две шайбы за 4 секунды игрового времени.

В следующем матче "Харрикейнз" сыграет с "Баффало Сейбрз", а "Оттава" – с "Нью-Джерси Дэвилз".