Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео

9 Читати новину українською
Оттава – Каролина: результат
Оттава – Каролина: результат / Фото из открытых источников

"Оттава Сенаторз" на своем льду обыграла "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева победили со счетом 4:1.

В составе "Сенаторз" отличились Филипп Хлапик, Владислав Наместников, Жан-Габриэль Пайо и Брэди Ткачук. У гостей единственную шайбу забросил Андрей Свечников.

Читайте также: Сборная Украины обидно уступила Латвии в финале турнира в Таллине

Интересно, что хозяевам удалось оформить две шайбы за 4 секунды игрового времени.

В следующем матче "Харрикейнз" сыграет с "Баффало Сейбрз", а "Оттава" – с "Нью-Джерси Дэвилз".

blog_ava
9 украинских учёных, изобретениями которых пользуется весь мир
сегодня
14051
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
сегодня 15:36 Как "Оттава" забросила две шайбы за 4 секунды в матче НХЛ: видео
Юрій Семенюк 9
Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
сегодня 08:10 Отобравший у Ломаченко чемпионский пояс боксер провел первую защиту титула: видео
Юрій Семенюк 1005
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
9 ноября 18:21 Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео
Юрій Семенюк 95
Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
9 ноября 17:53 Пятов, Пидгрушная, Беленюк и другие прочитали стихи ко Дню украинского языка: искренние видео
Юрій Семенюк 103
"Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
9 ноября 16:01 "Днепр-1" прервал серию неудач, сенсационно отобрав очки у "Десны": видео
Юрій Семенюк 155
Новости
Больше новостей
Залиште відгук