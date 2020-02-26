Как первый раз проигрывали звезды бокса: топ-5 случаев от Мухаммеда Али к Виталию Кличко

После боя Уайлдер – Фьюри больше внимания приковано к победителю. В то же время в адрес бывшего чемпиона кроме критики ничего и не услышишь. Да, без сомнения, это логично, но первый ли Уайлдер, кто оказался в такой ситуации? Конечно, нет. Представляем вам рейтинг из 5 поединков, когда чемпионы мира теряли свой титул, но потом возвращались на спортивный Олимп снова и становились еще сильнее.

Напомним: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC

Мухаммед Али – Джо Фрейзер

8 марта 1971 года на ринге сошлись два непобедимых боксера. Джо Фрейзер – действующий на тот момент чемпион мира и Мухаммед Али, который тогда был линейным чемпионом. Али имел статистику, которая включала 31 победу, и титул не проиграл, а потерял из-за политических взглядов.

Самому бою предшествовала яркая раскрутка, во время которой оба боксера не стеснялись выливать друг на друга кучу грязи. Поединок состоялся на легендарной арене MSG в Нью-Йорке. В зале присутствовали многие знаменитости: Хью Хефнер, Барбара Стрейзанд, Фрэнк Синатра и другие.

Начало боя проходило в конкурентной борьбе, у обоих бойцов были определенные успехи. Фрейзер отличился тем, что был одним из немногих боксеров, которым удавалось прорваться на ближнюю дистанцию ​​с Али. Со временем Джо завоевал полную инициативу и начал побеждать в каждом раунде. Обладатель линейного титула попытался изменить ход боя в девятом раунде, пошел в наступление и выиграл его, но в дальнейшем его напора не хватило. В 11 раунде чемпион точным ударом в голову отправил Мухаммеда в нокдаун. Бой завершился победой Джо Фрейзера единогласным решением судей.

Видео первого боя между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером

28 января 1974 года Али взял реванш, также победив по очкам. А 1 октября 1975 года между ними состоялся бой, который известен как "Триллер в Маниле".

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Майк Тайсон – Джеймс Дуглас

11 февраля 1991 года в столице Японии Токио состоялся один из крупнейших апсетов в истории профессионального бокса. Непобедимый Майк Тайсон, лучший боксер независимо от весовой категории, бился Джеймсом Дугаласом, который ничем особо не отличался.

Если разобраться, то причин для поражения "железного Майка" было несколько. Сейчас он вспоминает, что совершенно не готовился к поединку, находился в плохой физической форме, с помощью диеты и секса как-то сбросил 13 килограммов, но и так вышел на бой с максимальным весом. Чемпион не видел ни одного поединка претендента. Эта самоуверенность сыграла с ним злую шутку.

Дуглас же, наоборот, работал в зале "до седьмого пота", несмотря на смерть его матери меньше чем за месяц до этого. Боксер имел температуру 39,5 градусов за пять дней до выхода на ринг, принимал антибиотики.

С самого начала схватка началась нетипично для чемпиона. Андердог умело пользовался преимуществом в антропометрии и наносил много точных попаданий. Однако в 8 раунде Тайсону все же удалось отправить противника в нокдаун. Тогда скандально прославился рефери, который дал претенденту на две секунды больше времени для того, чтобы подняться. Джеймс сумел восстановиться и в 10 раунде нокаутировать фаворита.

Видео лучших моментов боя Майк Тайсон – Джеймс Дуглас

Эвандер Холифлд – Риддик Боу

В ноябре 1992 года бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте и действующий обладатель всех самых престижных поясов в хэвивейте Эвандер Холифилд дрался с обладателем золотой медали последних Олимпийских игр, непобедимым британцем Риддиком Боу.

Холифилд был фаворитом поединка. До этого он 28 раз одерживал победу, 22 раза нокаутом. Однако в ринге все пошло не так, как планировалось. Сразу завязалась открытая драка, в которой более мощный Боу выглядел лучше. Он справедливо выиграл поединок единогласным решением судей после 12 раунда. Эта встреча выиграла награду "Бой года" от авторитетного журнала "The Ring". Позже боксеры проведут еще два поединка между собой.

Видеообзор боя Эвандера Холифилда против Ридика Боу

Леннокс Льюис – Оливер Макколл

В сентябре 1994 года Леннокс Льюис проводил четвертую защиту титула чемпиона WBC в супертяжелом весе. Ему противостоял далеко не звездный, но довольно крепкий американский боксер Оливер Макколл. Леннокс уверенно начал бой, выиграв первый раунд, но пропустил во втором мощнейший удар, от которого не смог устоять, упал на канвас, поднялся на счет 10, но нормально держаться на ногах был не в состоянии. Рефери остановил поединок. Типичный лаки-панч для супертяжелого веса.

Видео боя Леннокс Льюис – Оливер Макколл

Макколл проведет одну успешную защиту пояса против Ларри Холмса, а дальше проигрывает его еще одному британцу Фрэнку Бруно. В феврале 1997 года бойцы сойдутся в реванше и будут снова биться за тот же титул Всемирного боксерского совета. Во время второй встречи Леннокс нокаутирует американца в 5 раунде.

Виталий Кличко – Крис Берд

1 апреля 2000 года для сегодняшнего мэра Киева точно не ассоциируется со смехом. Тогда в Берлине он проводил свой 28 бой на профессиональном ринге. Это была его третяя защита титула чемпиона мира WBO. Виталий начал бой уверенно, переигрывал оппонента в каждом раунде, но никак не мог донести мощный силовой удар. До этого украинец все свои бои выиграл досрочно. В третьем раунде он получил травму правой руки. Хитрый Берд сразу это почувствовал и начал использовать. В ринге завязалась конкурентное противостояние. Наш боксер все равно выигрывал почти все раунды и, казалось, все-таки одержит победу. Однако довольно неожиданно после 9 раунда он отказался от продолжения поединка.

На момент остановки поединка Кличко лидировал на карточках всех судей, а также проиграв все финальные раунды, должн был побеждать Криса. Сильных ударов он не пропустил, а нокаутирующим ударом американец вообще не славился. Однако, почему-то угол украинца все же принял решение сдаться.

Видео боя Виталий Кличко – Крис Берд

Через пол года младший брат – Владимир – уверенно победит Берда и вернет пояс в семейную коллекцию.